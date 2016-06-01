В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стеклаСегодня в 17:27
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Пострадала автоледи.
Утром 12 января 2017 года в Екатеринбурге возле площади перед железнодорожным вокзалом у троллейбуса №3 лопнуло заднее колесо. Взрывной волной выбило боковое стекло у ехавшего рядом ВАЗ-2110, а также треснуло лобовое.
Находившаяся за рулем легковушки Анастасия Захарченко получила травмы. Она пока не решила, будет ли требовать компенсации от ЕТТУ. "Это будет зависеть от ситуации, - пояснили "Уралинформбюро" девушка. - Но, кроме водителя, никто со мной не связывался, извинения не приносили. Сама водитель была напугана, и наши разговоры были довольно-таки скомканы. Но по ней было видно, что она переживала за меня".
Анастасия просит откликнуться очевидцев, у которых есть запись с видеорегистратора.
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