Ушел из дома в трико и без мобильного.

В Екатеринбурге ведется розыск 16-летнего Константина Котельникова. Подросток пропал 9 января – около 15.15 он покинул дом на Избирателей, 20, в котором находился с бабушкой. Его родители в это время были на работе.

С родственниками пропавший екатеринбуржец на связь не выходил, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: в черный пуховик с капюшоном, домашнее трико черного цвета, кроссовки или серые войлочные сапоги.

Из личных вещей при себе имел только проездную студенческую карту на свое имя.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Константина Котельникова, просят сообщить ее в полицию. Телефоны: 356-42-15 (дежурная часть), 356-45-74 (служба по делам несовершеннолетних) или 02.