В Екатеринбурге пропал подростокСегодня в 19:38
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Ушел из дома в трико и без мобильного.
В Екатеринбурге ведется розыск 16-летнего Константина Котельникова. Подросток пропал 9 января – около 15.15 он покинул дом на Избирателей, 20, в котором находился с бабушкой. Его родители в это время были на работе.
С родственниками пропавший екатеринбуржец на связь не выходил, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет: в черный пуховик с капюшоном, домашнее трико черного цвета, кроссовки или серые войлочные сапоги.
Из личных вещей при себе имел только проездную студенческую карту на свое имя.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Константина Котельникова, просят сообщить ее в полицию. Телефоны: 356-42-15 (дежурная часть), 356-45-74 (служба по делам несовершеннолетних) или 02.
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