На "зебре".

В Перми на улице Папанинцев водитель Renault Logan сбил девятиклассника. 16-летний подросток переходил проезжую часть по "зебре".

В результате ДТП школьник получил ушибленные раны. По факту аварии дорожные полицейские начали проверку, передает "Уралинформбюро".

Как отмечают в горГИБДД, с начала 2017 года в Перми зарегистрировано 13 ДТП с пешеходами. Пять из них произошли на нерегулируемых пешеходных переходах.