В Перми Renault Logan сбил школьника13 января в 08:09
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На "зебре".
В Перми на улице Папанинцев водитель Renault Logan сбил девятиклассника. 16-летний подросток переходил проезжую часть по "зебре".
В результате ДТП школьник получил ушибленные раны. По факту аварии дорожные полицейские начали проверку, передает "Уралинформбюро".
Как отмечают в горГИБДД, с начала 2017 года в Перми зарегистрировано 13 ДТП с пешеходами. Пять из них произошли на нерегулируемых пешеходных переходах.
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