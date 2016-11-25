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В Кургане покончил с собой заключенный13 января в 09:18

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Проводится проверка.

12 января 2016 года в Кургане в лечебно-исправительном учреждении №3 нашли тело заключенного. Он свел счеты с жизнью, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Олеся Дергунова.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Следует напомнить, что в начале января в этом же ЛИУ №4 скончался заключенный ИК-1 Руслан Сайфутдинов, осужденный за наемничество. Установлено, что его гибель связана с состоянием здоровья, однако подробности не сообщаются. В то же время, по данным правозащитников, заключенный умер от истощения.

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