У него ожоги второй степени.

11 января в больницу Кыштыма с ожогами второй степени доставили 2-летнего ребенка. Он перевернул на себя кастрюлю с кипятком - у ребенка повреждено 35% поверхности тела.

В течение суток малыш находился в реанимации местной больницы, после чего его перевели в Челябинский ожоговый центр, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре областного минздрава.