В Кыштыме 2-летний ребенок обварился кипятком13 января в 10:34
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У него ожоги второй степени.
11 января в больницу Кыштыма с ожогами второй степени доставили 2-летнего ребенка. Он перевернул на себя кастрюлю с кипятком - у ребенка повреждено 35% поверхности тела.
В течение суток малыш находился в реанимации местной больницы, после чего его перевели в Челябинский ожоговый центр, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре областного минздрава.
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