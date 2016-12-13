На тюменской трассе в ДТП с фурой "Магнита" погибли два человека13 января в 10:52
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Еще трое пострадали.
Вечером 12 января 2017 года на 56 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись Lada Largus и фура MAN, перевозившая продукцию торговой сети "Магнит".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель большегруза снизил скорость перед поворотом. В это время сзади его протаранила легковушка.
58-летний водитель "Лады" (житель Санкт-Петербурга) и его 55-летняя пассажирка (зарегистрирована в Салехарде) скончались на месте. Пострадали еще трое пассажиров легковушки - 58-летняя женщина, 20-летняя девушка и 27-летний мужчина. Последний в коме.
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