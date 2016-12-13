Еще трое пострадали.

Вечером 12 января 2017 года на 56 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись Lada Largus и фура MAN, перевозившая продукцию торговой сети "Магнит".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель большегруза снизил скорость перед поворотом. В это время сзади его протаранила легковушка.

58-летний водитель "Лады" (житель Санкт-Петербурга) и его 55-летняя пассажирка (зарегистрирована в Салехарде) скончались на месте. Пострадали еще трое пассажиров легковушки - 58-летняя женщина, 20-летняя девушка и 27-летний мужчина. Последний в коме.