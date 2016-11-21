На ЕКАДе автобус протаранил легковушку13 января в 10:29
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Пострадали два человека.
Около 20.00 12 января 2017 года на 69 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в ДТП с участием автобуса пострадали два человека.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель ПАЗа выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Hyundai Solaris.
У 29-летнего водителя легковушки - открытый перелом надколенника, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей грудной клетки. Кроме того, ушибленную рану лица получил 49-летний пассажир автобуса.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
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