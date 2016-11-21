Пострадали два человека.

Около 20.00 12 января 2017 года на 69 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в ДТП с участием автобуса пострадали два человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель ПАЗа выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Hyundai Solaris.

У 29-летнего водителя легковушки - открытый перелом надколенника, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей грудной клетки. Кроме того, ушибленную рану лица получил 49-летний пассажир автобуса.

Выясняются все обстоятельства происшествия.