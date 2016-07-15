В пятиэтажке.

12 января в Тюмени произошел пожар в пятиэтажке в Ткацком проезде - погиб человек. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС, вызов поступил в 20.53, на место прибыли 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Пламя удалось потушить за 10 минут.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, жильцы полыхавшей квартиры злоупотребляли алкоголем.