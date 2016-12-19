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В Сургуте школьница покончила с собой13 января в 12:57

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Следователи проводят проверку.

В садах "Дорожник" под Сургутом найдено тело школьницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. По предварительным данным, она покончила с собой. Причину смерти назовут после судмедэкспертизы.

Стоит отметить, что в последнее время к подростковым суицидам зачастую приводят группы смерти. В ноябре следователи задержали под Москвой организатора 10 подобных интернет-сообществ. По предварительным данным, на его совести гибель 15 школьников, покончивших с собой после подстрекательства.

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