Рядом со светофором.

Вечером 12 января 2017 года в Чайковском на улице Советской 30-летний водитель Lifan сбил 13-летнюю девочку.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, школьница переходила дорогу в неположенном месте. Она получила травму головы и ушиб. На ее одежде не было светоотражателей.

Следует отметить, что вблизи от места происшествия находился светофор.