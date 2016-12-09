В Чайковском иномарка сбила 13-летнюю школьницу13 января в 14:33
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Рядом со светофором.
Вечером 12 января 2017 года в Чайковском на улице Советской 30-летний водитель Lifan сбил 13-летнюю девочку.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, школьница переходила дорогу в неположенном месте. Она получила травму головы и ушиб. На ее одежде не было светоотражателей.
Следует отметить, что вблизи от места происшествия находился светофор.
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