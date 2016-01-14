На Ямале после ДТП с КамАЗом загорелась фура13 января в 13:33
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Пострадал человек.
Вечером 12 января 2017 года на 423 километре трассы Сургут - Салехард лоб в лоб столкнулись КамАЗ и фура Scania.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, водитель грузовика не выдержал дистанцию, резко затормозил, чтобы избежать столкновения, но его занесло. КамАЗ выбросило на встречку под фуру - от удара та загорелась.
Водителя большегруза госпитализировали.
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