Пострадал человек.

Вечером 12 января 2017 года на 423 километре трассы Сургут - Салехард лоб в лоб столкнулись КамАЗ и фура Scania.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, водитель грузовика не выдержал дистанцию, резко затормозил, чтобы избежать столкновения, но его занесло. КамАЗ выбросило на встречку под фуру - от удара та загорелась.

Водителя большегруза госпитализировали.