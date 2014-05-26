Его нашли в петле.

В Екатеринбурге в одной из квартир на ВИЗе при загадочных обстоятельствах скончался 9-летний мальчик.

Ребенок смотрел мультфильмы, в это время его отец находился в соседней комнате. Когда мужчина вернулся, он обнаружил сына висящим в петле из шнурка, привязанного к турнику. Третьеклассник был уже мертв.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следователи разбираются в обстоятельствах трагедии. Приоритетная версия - несчастный случай.