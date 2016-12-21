С ожогами.

Следователи выясняют обстоятельства гибели в Екатеринбурге 9-месячной девочки, найденной мертвой под батареей.

Вечером 13 января 33-летняя мать уложила ребенка спать рядом с собой - для безопасности между диваном, стоящим у батареи, и стеной была подушка. Наутро женщина увидела, что дочь лежит на полу под батареей. На теле мертвого ребенка были ожоги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, признаков криминальной смерти девочки нет, поэтому дело не возбуждено. Проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга. "Судмедэксперт, принимавший участие в осмотре тела ребенка на месте происшествия, сделал предварительное заключение, что ожоги получены уже после смерти. О более точных причинах гибели станет известно после вскрытия", - уточнили в следственном управлении.