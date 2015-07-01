Девочка могла сорваться с 5 этажа.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проверяет информацию о том, как 5-летнюю девочку едва не уронили с высоты 5 этажа. О жуткой истории в полицию сообщил очевидец. По его словам, в ночь на 14 января на улице Заводской женщина свесила ребенка с балкона, тот кричал и плакал.

Приехавшая на вызов полиция застала в квартире пьяную мать и тетю девочки. Обе вели себя агрессивно. Пока в отношении них составлен административный протокол. Следует отметить, что семья на учете не состояла.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Планируется проведение судебной медицинской экспертизы для установления возможного наличия телесных повреждений у ребенка, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.