×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


СКР разбирается в истории о свешенной с балкона 5-летней екатеринбурженке16 января в 08:41

  • Текст

Девочка могла сорваться с 5 этажа.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проверяет информацию о том, как 5-летнюю девочку едва не уронили с высоты 5 этажа. О жуткой истории в полицию сообщил очевидец. По его словам, в ночь на 14 января на улице Заводской женщина свесила ребенка с балкона, тот кричал и плакал.

Приехавшая на вызов полиция застала в квартире пьяную мать и тетю девочки. Обе вели себя агрессивно. Пока в отношении них составлен административный протокол. Следует отметить, что семья на учете не состояла.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Планируется проведение судебной медицинской экспертизы для установления возможного наличия телесных повреждений у ребенка, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus