При крушении Boeing в Киргизии погибли десятки человек16 января в 09:26
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Самолет рухнул на поселок.
В результате крушения грузового самолета в Киргизии погибли 30 человек, среди которых как минимум 6 детей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав страны. Все они - жители дачного поселка, расположенного недалеко от аэропорта Манас. Также подтверждена гибель одного из членов экипажа.
Boeing 747 компании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Бишкек, рухнул 16 января 2016 года около 4.00 по московскому времени. Судно упало на поселок в нескольких километрах от аэропорта киргизской столицы. На месте работают экстренные службы, передает "Уралинформбюро".
Видео: zanoza.kg
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