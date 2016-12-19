Самолет рухнул на поселок.

В результате крушения грузового самолета в Киргизии погибли 30 человек, среди которых как минимум 6 детей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав страны. Все они - жители дачного поселка, расположенного недалеко от аэропорта Манас. Также подтверждена гибель одного из членов экипажа.

Boeing 747 компании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Бишкек, рухнул 16 января 2016 года около 4.00 по московскому времени. Судно упало на поселок в нескольких километрах от аэропорта киргизской столицы. На месте работают экстренные службы, передает "Уралинформбюро".

Видео: zanoza.kg