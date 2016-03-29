Летевший в Пермь Boеing вернулся в Москву из-за треснувшего стекла 16 января в 09:31
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В форточке второго пилота.
Boеing-737-800, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за треснувшего стекла, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 14 января 2017 года. По некоторым данным, лопнуло внешнее стекло форточки второго пилота.
Поврежденный элемент заменили, лайнер будет эксплуатироваться без ограничений, передает "Уралинформбюро".
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