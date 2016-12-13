В Прикамье автоледи погубила себя и пассажира16 января в 10:11
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Выехав на встречку.
Вечером 14 января 2017 года на 248 километре трассы Кунгур - Соликамск лоб в лоб столкнулись Opel и грузовик Mitsubishi.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на встречную полосу выехала 36-летняя женщина за рулем легковушки. Автоледи и ее 47-летний пассажир скончались на месте.
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