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В Югре в ДТП с КамАЗом погиб пассажир легковушки16 января в 10:32

  • Текст

Ее водитель пострадал.

Вечером 15 января 2017 года на 61 километре трассы Нягань - Талинка (Октябрьский район) Lifan X50 въехал в попутный КамАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, водитель легковушки получил травмы, его 53-летний пассажир скончался на месте.

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