На Ямале сел Ми-8 с отказавшим двигателем16 января в 10:20
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На борту было 20 пассажиров.
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале. Инцидент произошел 13 января 2017 года в Надымском районе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Пострадавших нет. Наши силы не привлекались, мы лишь держали ситуацию на контроле", - добавили в главке.
По данным федеральных СМИ, воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя. На борту находились 20 сотрудников одного из предприятий топливно-энергетического комплекса.
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