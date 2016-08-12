На борту было 20 пассажиров.

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале. Инцидент произошел 13 января 2017 года в Надымском районе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пострадавших нет. Наши силы не привлекались, мы лишь держали ситуацию на контроле", - добавили в главке.

По данным федеральных СМИ, воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя. На борту находились 20 сотрудников одного из предприятий топливно-энергетического комплекса.