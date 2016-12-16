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В Тюмени машины по кузов вмерзли в лед16 января в 11:20

  • Текст

Из-за коммунальной аварии.

В Тюмени на парковке в районе пересечения проездов Заречный и Солнечный машины по кузов вмерзли в лед. Снимки происшествия выложили в соцсетях горожане.

По их словам, накануне в микрорайоне лопнула труба ХВС. Вода затопила парковку, и машины оказались в ледяной блокаде. Из-за порыва жители окрестных домов 3,5 часа просидели без воды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водоканала", аварию устранили вечером 15 января. Расчисткой территории коммунальщики будут заниматься сегодня. Лед вокруг припаркованных автомобилей растопят парогенераторами.

Как отметили в пресс-службе, большинство водителей успели отогнать свои машины. На стоянке остались лишь автомобили, заметенные снегом, которые давно не эксплуатировались.

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