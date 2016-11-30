Под Красноуфимском Volvo снес машину на обочине - погибла девушка16 января в 12:02
- Текст
Виновник ДТП не рассчитал скорость.
Вечером 15 января 2017 года под Красноуфимском столкнулись Volvo V50 и Chevrolet Niva.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 48-летний водитель Volvo неправильно выбрал скорость, и при торможении иномарку занесло на встречную полосу. Она протаранила стоявший на обочине внедорожник.
22-летняя пассажирка Chevrolet скончалась на месте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 января в 20:08
В Прикамье ВАЗ залетел под фуру
Погиб мужчина.16 января в 20:01
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Досрочно.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.16 января в 18:55
Имущество Плато-банка продадут за полцены
Лишь бы сбыть.16 января в 18:48
Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц
Уголовное дело не возбуждено.16 января в 18:42
В Тюмени два младенца обварились кипятком
Еще один ребенок отравился бытовой химией.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.16 января в 18:22
101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"
Во второй раз.16 января в 18:18
В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек
Из соцсетей.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.16 января в 18:10
Российские ученые нацелили "наногранаты" на раковые клетки
Чтобы не травмировать здоровые.16 января в 18:05
Челябинцы чудом избежали наезда иномарки на тротуаре
Аварийную ситуацию создал нарушитель.16 января в 17:57
В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России
УФАС забраковало итоги конкурса.16 января в 17:53
Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска
Под боком у мэрии.
-
30 ноября 2016 в 12:52
На Пермском тракте автоледи погибла в ДТП с грузовиком
Второй водитель получил травмы.25 октября 2016 в 14:44
На Пермском тракте КамАЗ задавил мужчину
Стоявшего посреди дороги.22 сентября 2016 в 17:36
В лобовом ДТП на Пермском тракте погибла 17-летняя девушка
Столкнулись FIAT и "Газель".23 июня 2016 в 14:04
В ДТП с автобусом на Пермском тракте погибли три человека
Ранее сообщалось о двух.02 декабря 2015 в 12:07
На трассе Екатеринбург - Пермь в кювет улетел автобус с пассажирами
Водитель пытался уйти от столкновения.11 января в 19:13
На Южном Урале автоледи погибла в ДТП с грузовиком
Она должна была пропустить фуру.09 января в 10:34
Под Талицей автоледи погибла под колесами своей "Лады"
Машина сломалась на ходу.22 декабря 2016 в 14:35
Красноуфимец на "Калине" протаранил машину ДПС
Двое пострадавших.19 декабря 2016 в 14:36
В Ишиме иномарку занесло под фуру - погибла женщина
Еще одна пострадала.19 декабря 2016 в 12:35
В Екатеринбурге на Уралмаше перевернулась иномарка
Пробив ограждение.
Главные новости
- 16 января в 19:49За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
- 16 января в 19:20Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
- 16 января в 16:43В Красноуральске поймали четверых напавших на охранников химзавода
- 16 января в 15:55Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова
- 16 января в 15:41В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска
Аналитика
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.