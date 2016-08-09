В Иордании львы растерзали сотрудников зоопарка16 января в 11:24
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Животных усыпили.
В зоопарке провинции Эль-Балка на востоке Иордании три льва растерзали ветеринара и его помощника. Оба сотрудника учреждения скончались по дороге в больницу, сообщил телеканал Sky News Arabia.
Хищники напали на людей, когда те стояли у клетки. Им попытались помочь охранники, но было уже поздно.
Все три льва после инцидента были усыплены, передает "Уралинформбюро".
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