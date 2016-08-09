Животных усыпили.

В зоопарке провинции Эль-Балка на востоке Иордании три льва растерзали ветеринара и его помощника. Оба сотрудника учреждения скончались по дороге в больницу, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Хищники напали на людей, когда те стояли у клетки. Им попытались помочь охранники, но было уже поздно.

Все три льва после инцидента были усыплены, передает "Уралинформбюро".