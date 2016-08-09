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В Иордании львы растерзали сотрудников зоопарка16 января в 11:24

Животных усыпили.

В зоопарке провинции Эль-Балка на востоке Иордании три льва растерзали ветеринара и его помощника. Оба сотрудника учреждения скончались по дороге в больницу, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Хищники напали на людей, когда те стояли у клетки. Им попытались помочь охранники, но было уже поздно.

Все три льва после инцидента были усыплены, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
\\\\\\\ 16 января в 16:36

но я тигр и не животное я человек

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