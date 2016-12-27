Мальчик врезался в дерево.

В Миассе школьник, катаясь на ледянке, получил серьезную черепно-мозговую травму. 14 января на Ильменском хребте подросток на большой скорости врезался в дерево и потерял сознание. Вниз пострадавшего спустили сотрудники поисково-спасательного отряда. Как сообщили "Уралинформбюро" спасатели, школьник был весь в крови и тяжело дышал.

15 января пострадавшего перевели в больницу Челябинска, уточнили в областном минздраве. Сейчас он в реанимации на искусственной вентиляции легких.