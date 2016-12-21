11-летний копейчанин выстрелил младшему брату в глаз16 января в 11:22
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Из пневматики.
В Копейске проводится проверка по факту ранения 8-летнего ребенка.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером 14 января 2017 года. 11-летний мальчик выстрелил в младшего брата из пневматического пистолета. Ребенка доставили в больницу с проникающей травмой глаза.
Выясняются все обстоятельства случившегося. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям владельца оружия.
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