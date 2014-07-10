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Пьяный южноуралец напоил 3-летнего сына16 января в 15:29

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Пивом.

В Еманжелинском районе Челябинской области в больницу был доставлен 3-летний ребенок с тяжелым алкогольным отравлением. Как сообщили "Уралинформбюро" в районной инспекции по делам несовершеннолетних, пивом ребенка напоил собственный отец. Мать не могла остановить пьяного мужчину, пока на вызов не прибыла полиция.

После оказания медицинской помощи ребенка отправили домой.

Семья состоит на учете как неблагополучная. Ранее отец уже привлекался к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. В семье, кроме мальчика, еще два ребенка. Решается вопрос об их изъятии.

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