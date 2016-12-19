В Челябинске в ДТП пострадала 2-летняя девочка16 января в 13:29
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Стоявшая у машины.
Вечером 14 января 2017 года в Челябинске на Свердловском тракте 79-летний водитель Daewoo Nexia протаранил стоявшую на проезжей части Honda. От удара японская иномарка продвинулась вперед и сбила двух человек - пассажиров этого авто, которые вышли на улицу и стояли перед капотом. Среди них - двухлетняя девочка.
Также пострадала 45-летняя женщина за рулем Honda, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД. Все трое госпитализированы с различными травмами.
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