Стоявшая у машины.

Вечером 14 января 2017 года в Челябинске на Свердловском тракте 79-летний водитель Daewoo Nexia протаранил стоявшую на проезжей части Honda. От удара японская иномарка продвинулась вперед и сбила двух человек - пассажиров этого авто, которые вышли на улицу и стояли перед капотом. Среди них - двухлетняя девочка.

Также пострадала 45-летняя женщина за рулем Honda, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД. Все трое госпитализированы с различными травмами.