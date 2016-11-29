В Верхней Пышме женщина выжила при падении с 5 этажа16 января в 13:47
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Отделавшись переломом руки.
15 января 2017 года в Верхней Пышме с балкона 5 этажа дома №2а по улице Мичурина выпала женщина. Она осталась жива, отделавшись переломом руки.
Как пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, горожанка злоупотребляет спиртными напитками. По одной из версий, ей не дали опохмелиться, и она спрыгнула вниз.
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