Отделавшись переломом руки.

15 января 2017 года в Верхней Пышме с балкона 5 этажа дома №2а по улице Мичурина выпала женщина. Она осталась жива, отделавшись переломом руки.

Как пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, горожанка злоупотребляет спиртными напитками. По одной из версий, ей не дали опохмелиться, и она спрыгнула вниз.