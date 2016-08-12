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На тюменской трассе "Лада" задавила шестиклассника16 января в 13:43

  • Текст

Который перебегал дорогу.

15 января 2017 года около 16.00 на трассе Курган - Тюмень "Лада Гранта" сбила 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Школьник скончался по дороге в больницу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, двое шестиклассников возвращались домой после похода в магазин за газировкой. Один из них решил перебежать федеральную трассу, хотя второй его останавливал.

Следует отметить, что мальчик учился в школе №69.

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