На тюменской трассе "Лада" задавила шестиклассника16 января в 13:43
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Который перебегал дорогу.
15 января 2017 года около 16.00 на трассе Курган - Тюмень "Лада Гранта" сбила 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Школьник скончался по дороге в больницу.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, двое шестиклассников возвращались домой после похода в магазин за газировкой. Один из них решил перебежать федеральную трассу, хотя второй его останавливал.
Следует отметить, что мальчик учился в школе №69.
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