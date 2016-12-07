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В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска 16 января в 15:41

  • Текст

С буквой "Е" на пальце.

В Екатеринбурге второй месяц ищут Евгения Семкина. 52-летний мужчина пропал в районе остановки "Общежитие" на улице Селькоровской по дороге домой 15 декабря 2016 года. С тех пор о бывшем легендарном сотруднике уголовного розыска нет никаких вестей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Евгений Семкин среднего телосложения, носит короткую стрижку, волосы темные, глаза серо-зеленые, лицо овальное, губы тонкие, подбородок прямой. Рост мужчины - 180 сантиметров. На безымянном пальце правой руки вытатуирована буква "Е".

В день исчезновения бывший сыщик был одет в черные шапку, пуховик с капюшоном, брюки и джемпер, также на нем были черные замшевые перчатки и ботинки.

Информацию о местонахождении Е.Семкина просят сообщать по телефонам: (343) 356-42-12 (дежурная часть), 356-42-60, +7-922-601-32-20, +7-922-142-49-69 (группа розыска) , 358-71-61 (телефон доверия) или 02.

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