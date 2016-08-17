Михаила Рыпалева.

В Екатеринбурге ищут 13-летнего Михаила Рыпалева. Мальчик ушел из дома на Химмаше утром 13 января 2017 года. С тех пор его никто не видел.

Семиклассник был одет в черный пуховик с синей и белой полосками на груди, светло-зеленую шапку, на ногах – рыжие ботинки. У мальчика была сумка через плечо.

Ночью 14 января родители Миши обратились в полицию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребенок и ранее уходил из дома, однако на учете в службе по делам несовершеннолетних не состоит.

"Наряды полиции прочесывают торговые центры и общепиты, а также места массового скопления людей", - добавили в пресс-группе.