В Челябинске найден мертвым росгвардеец16 января в 16:09
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Обстоятельства трагедии выясняются.
Тело 30-летнего прапорщика Росгвардии было обнаружено 15 января 2017 года в квартире в Тракторозаводском районе Челябинска. Родственники нашли его в петле, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления ведомства.
Погибший был старшим группы задержания вневедомственной охраны войск. По факту трагедии проводится служебная проверка.
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