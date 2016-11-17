В центре Тюмени скончалась пассажирка автобуса 16 января в 16:53
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Врачи оказались бессильны.
В Тюмени в районе ЦУМа в автобусе скончалась 49-летняя женщина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, пассажирке стало плохо, на место была вызвана бригада скорой помощи.
"Через 11 минут прибыла машина скорой, еще через 8 минут – реанимационная бригада. Однако спасти женщину не удалось", - пояснили в департаменте.
Причины смерти тюменки предстоит выяснить в ходе экспертизы.
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