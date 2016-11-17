×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В центре Тюмени скончалась пассажирка автобуса 16 января в 16:53

  • Текст

Врачи оказались бессильны.

В Тюмени в районе ЦУМа в автобусе скончалась 49-летняя женщина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, пассажирке стало плохо, на место была вызвана бригада скорой помощи.

"Через 11 минут прибыла машина скорой, еще через 8 минут – реанимационная бригада. Однако спасти женщину не удалось", - пояснили в департаменте.

Причины смерти тюменки предстоит выяснить в ходе экспертизы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus