Врачи оказались бессильны.

В Тюмени в районе ЦУМа в автобусе скончалась 49-летняя женщина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, пассажирке стало плохо, на место была вызвана бригада скорой помощи.

"Через 11 минут прибыла машина скорой, еще через 8 минут – реанимационная бригада. Однако спасти женщину не удалось", - пояснили в департаменте.

Причины смерти тюменки предстоит выяснить в ходе экспертизы.