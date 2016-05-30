Еще один ребенок отравился бытовой химией.

Двое 9-месячных тюменцев получили термические ожоги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного департамента здравоохранения. 14 и 15 января мальчики опрокинули на себя чашки с горячими напитками. Один ошпарил лицо и грудь, другой – руки и грудь.

Также врачи скорой выезжали к 3-летней девочке. Она из любопытства откусила кусок от губки, пропитанной средством для чистки плиты. Через 30 минут после случившегося медики промыли ребенку желудок и доставила в больницу.