Полиция проводит проверку.

Ночью 14 января 2017 года в Тюмени на улице Карнацевича четверо подростков избили двоих мужчин. Об этом сообщила в социальных сетях супруга одного из пострадавших.

"Мужчины практически дошли до дома, как их окликнули подростки. Не заподозрив угрозы, один мужчина начал доставать из кармана телефон, чтобы посмотреть время, но в ту же секунду двум крепким, отслужившим в армии ребятам, были нанесены удары в голову, от которых они упали на снег, истекая кровью. Не смотря на это негодяи безжалостно допинывали мужчин", - написала она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Один из пострадавших обратился в больницу, у него диагностировали ушибы грудной клетки, ребер, головы. Из медицинского учреждения информация поступила в отдел полиции №7 Тюмени. "По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.