В Тюмени школьники нокаутировали двоих мужчин 16 января в 17:01
- Текст
Полиция проводит проверку.
Ночью 14 января 2017 года в Тюмени на улице Карнацевича четверо подростков избили двоих мужчин. Об этом сообщила в социальных сетях супруга одного из пострадавших.
"Мужчины практически дошли до дома, как их окликнули подростки. Не заподозрив угрозы, один мужчина начал доставать из кармана телефон, чтобы посмотреть время, но в ту же секунду двум крепким, отслужившим в армии ребятам, были нанесены удары в голову, от которых они упали на снег, истекая кровью. Не смотря на это негодяи безжалостно допинывали мужчин", - написала она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Один из пострадавших обратился в больницу, у него диагностировали ушибы грудной клетки, ребер, головы. Из медицинского учреждения информация поступила в отдел полиции №7 Тюмени. "По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 января в 20:08
В Прикамье ВАЗ залетел под фуру
Погиб мужчина.16 января в 20:01
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Досрочно.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.16 января в 18:55
Имущество Плато-банка продадут за полцены
Лишь бы сбыть.16 января в 18:48
Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц
Уголовное дело не возбуждено.16 января в 18:42
В Тюмени два младенца обварились кипятком
Еще один ребенок отравился бытовой химией.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.16 января в 18:22
101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"
Во второй раз.16 января в 18:18
В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек
Из соцсетей.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.16 января в 18:10
Российские ученые нацелили "наногранаты" на раковые клетки
Чтобы не травмировать здоровые.16 января в 18:05
Челябинцы чудом избежали наезда иномарки на тротуаре
Аварийную ситуацию создал нарушитель.16 января в 17:57
В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России
УФАС забраковало итоги конкурса.16 января в 17:53
Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска
Под боком у мэрии.
-
13 января в 13:49
Тюменцы похитили подростка из-за 50 тысяч рублей
Их задержали.30 мая 2016 в 11:44
В Тюмени до полусмерти избили водителя скорой
Приехавшего на вызов.11 января в 13:56
В Верхней Салде предложение руки и сердца закончилось резней
За нож схватился жених.10 января в 16:13
В Екатеринбурге миграционщицу "раскулачили" на миллион
За жизнь не по средствам.27 декабря 2016 в 13:40
Южноуралец напал на таксистку с ножом
Пытаясь угнать авто.14 декабря 2016 в 12:45
В Тюмени разогнавшийся Volkswagen протаранил автобус
Виновник ДТП сильно пострадал.29 ноября 2016 в 14:43
В Тюмени в гараже нашли три трупа
В машине.23 ноября 2016 в 08:42
В Тюмени произошла перестрелка у ТРЦ "Гудвин"
В деле разбирается полиция.22 ноября 2016 в 16:18
В Тюмени автомобиль-"призрак" сбил 16-летнего школьника
Водитель скрылся.03 ноября 2016 в 13:33
В Тюмени открыли стрельбу по женщинам и детям
Во дворе.
Главные новости
- 16 января в 19:49За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
- 16 января в 19:20Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
- 16 января в 16:43В Красноуральске поймали четверых напавших на охранников химзавода
- 16 января в 15:55Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова
- 16 января в 15:41В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска
Аналитика
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.