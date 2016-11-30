Аварийную ситуацию создал нарушитель.

В соцсетях появилось видео чудесного спасения пешеходов в Челябинске. Трагедия едва не случилась 13 января 2017 года в районе дома по Лесопарковой, 7, передает "Уралинформбюро".

По данным отдела пропаганды горГИБДД, водитель ГАЗа двигался от улицы Сони Кривой в сторону улицы Худякова и повернул налево во двор через двойную сплошную. Шофер, ехавшего позади Hyundai Solaris, попытался уйти от столкновения - на большой скорости иномарка вылетела на тротуар, где шли четыре человека. К счастью, машина никого из людей не задела и врезалась в здание.

Видео: ЧП | ДТП Челябинск