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ПНТЗ устроил Первоуральску ледниковый период16 января в 17:22

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Для пары улиц.

Угол Комсомольской и Корабельного проезда в Первоуральске все выходные заливало технической водой с ПНТЗ. Теперь это место напоминает ледник, а вмерзшие в него машины - доисторических животных. Пешеходам тоже приходится несладко.

Как сообщил "Уралинформбюро" замглавы горадминистрации по ЖКХ Артур Гузаиров, 14 января в одном из цехов завода прохудился водовод. Чугунная труба дала трещину, не выдержав перепадов температуры. К вечеру 16 января новотрубники закончат ремонт и приведут место аварии в порядок – выдолбят весь намерзший лед.

По словам А.Гузаирова, тремя днями ранее на том же перекрестке лопнула труба с холодной водой, ведущая к ТЭЦ. Поэтому "ледник" и получился таким мощным.

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