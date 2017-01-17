Для пары улиц.

Угол Комсомольской и Корабельного проезда в Первоуральске все выходные заливало технической водой с ПНТЗ. Теперь это место напоминает ледник, а вмерзшие в него машины - доисторических животных. Пешеходам тоже приходится несладко.

Как сообщил "Уралинформбюро" замглавы горадминистрации по ЖКХ Артур Гузаиров, 14 января в одном из цехов завода прохудился водовод. Чугунная труба дала трещину, не выдержав перепадов температуры. К вечеру 16 января новотрубники закончат ремонт и приведут место аварии в порядок – выдолбят весь намерзший лед.

По словам А.Гузаирова, тремя днями ранее на том же перекрестке лопнула труба с холодной водой, ведущая к ТЭЦ. Поэтому "ледник" и получился таким мощным.