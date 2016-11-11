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В Магнитогорске автокран собрал "паровозик" из грузовиков16 января в 17:20

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Из-за тумана.

Утром 16 января 2016 года в Магнитогорске столкнулись два грузовика и автокран. Причиной аварии стал густой туман. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, что машины собраны в "паровозик": автокран впечатался в один из КамАЗов, а тот протаранил другой грузовик.

Местные жители отмечают, что туман держится второй день. Из-за него водители авто стараются ехать медленнее.

"Вчера от МОСа до города была такая же петрушка с туманом. Все гуськом ехали на аварийках", "Муж утром там ехал, позвонил сказал чуть в тумане не заблудился", "Куда спешили? На тот свет? Можно же сбросить скорость для собственной безопасности", - комментируют фотографии пользователи соцсети.

Получить оперативный комментарии в местной ГИБДД не удалось. Судя по всему, обошлось без пострадавших.

Фото: На дорогах Магнитки | vk.com

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