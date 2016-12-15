Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц16 января в 18:48
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Уголовное дело не возбуждено.
Проверку по факту ЧП в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где лайнер Azur Air выкатился за пределы ВВП, могут продлить еще на 30 дней. Об этом сообщил журналистам замруководителя Уральского СУ на транспорте СКР Роман Кашин.
Следует отметить, что уголовное дело возбуждено не было, так как не было крупного причинения ущерба или вреда здоровью граждан.
Как ранее писало "Уралинформбюро", в ночь на 21 декабря 2016 года Boeing 767 авиакомпании Azur Air, направлявшийся в Пхукет, во время разгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Командир применил экстренное торможение. На борту находилось 335 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал. Из-за ЧП аэропорт не работал с 1.00 до 4.30.
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