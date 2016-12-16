Надзорное ведомство завершило проверку.

Прокуратура озвучила предварительные итоги проверки крупного ДТП, в котором погибли 11 детей с тренером.

Страшная авария произошла 4 декабря на выезде из Ханты-Мансийска. Детская сборная по акробатике возвращалась с соревнований, когда автобус попал в аварию. В автокатастрофе погибли 11 детей с тренером. Еще 20 человек пострадали. Возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Все дела соединены в одно производство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО-Югры, перевозка учеников спортшколы олимпийского резерва "Сибиряк" осуществлялась с грубыми нарушениями ПДД, без договора фрахтования и без уведомления ГИБДД.

Надзорное ведомство внесло представления главе администрации Нефтеюганска и исполняющему обязанности директора СДЮСШОР "Сибиряк". По результатам их рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Замглавы администрации, курирующий вопросы спорта, уволился.

Выяснилось также, что собственник автобуса, попавшего в ДТП, не имел разрешения на организацию пассажирских перевозок по междугородним маршрутам. Полученный им доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 2,5 миллиона рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Нарушения выявлены и в работе сотрудников ГИБДД. Ранее водителя автобуса неоднократно штрафовали за выход на линию с неисправностями. При этом владельца транспорта ни разу не привлекали к ответственности. Также у водителя не проверялось разрешение на междугородние перевозки. Прокуратура внесла представление начальнику окружного УМВД, которое сейчас находится на рассмотрении.

Проверка также подтвердила, что водитель грузовика, попавшего в аварию, был лишен прав в июне 2016 года в Башкортостане. Материалы проверки направлены в прокуратуру республики. Начальнику УМВД России по Уфе внесено представление, а региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

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