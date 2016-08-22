В Прикамье ВАЗ залетел под фуру16 января в 20:08
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Погиб мужчина.
Утром 16 января 2017 года на 27 километре трассы Полазна - Чусовой лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и фура Renault Premium.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, на встречную полосу, проигнорировав запрещающий знак, выехал 53-летний водитель легковушки. Он скончался на месте.
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