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На Среднем Урале Volvo снес "Ниву" у остановки - погибла девушка17 января в 08:17

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Виновник ДТП не пострадал.

Автоинспекторы Красноуфимска проводят проверку по факту ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка. Как рассказали "Уралинформбюро" в городском ОГИБДД, авария произошла вечером 15 января на 208 километре трассы Пермь - Екатеринбург.

58-летний водитель Volvo V50 не учел скорость движения и дорожные условия, вылетел на встречку и столкнулся с "Нивой Шевроле", стоявшей у обочины возле автобусной остановки. Погибла 22-летняя пассажирка отечественного авто. Оба водителя не пострадали.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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