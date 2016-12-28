Виновник ДТП не пострадал.

Автоинспекторы Красноуфимска проводят проверку по факту ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка. Как рассказали "Уралинформбюро" в городском ОГИБДД, авария произошла вечером 15 января на 208 километре трассы Пермь - Екатеринбург.

58-летний водитель Volvo V50 не учел скорость движения и дорожные условия, вылетел на встречку и столкнулся с "Нивой Шевроле", стоявшей у обочины возле автобусной остановки. Погибла 22-летняя пассажирка отечественного авто. Оба водителя не пострадали.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.