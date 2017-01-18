В Екатеринбурге таксист протащил за собой автоинспектора17 января в 08:51
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Зажав его руку в окне.
Вечером 15 января 2017 года в Екатеринбурге таксист за рулем Lada протащил за собой сотрудника ГИБДД, зажав его руку в окне.
Инцидент произошел на улице Челюскинцев возле дома №27. Автоинспектор остановил автомобилиста, чтобы проверить у него документы. 41-летний водитель зажал руку полицейского в окне и продолжил движение. Стекло он опустил только спустя несколько сотен метров. Инспектор получил перелом берцовой кости.
Несмотря на травму, страж порядка остановил первую попавшуюся машину и задержал нарушителя. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в отношении злоумышленника составлено несколько административных материалов - за незаконно установленные "шашечки" такси, проезд на запрещающий сигнал светофора, стоянку в неположенном месте, а также за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. Сейчас горожанин находится под стражей.
Кроме того, в отношении нарушителя проводится проверка по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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