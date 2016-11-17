Аэропорт Буэнос-Айреса закрыли из-за пожара 17 января в 09:21
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Самолеты направляют в пригород.
В аэропорту Хорхе Нью Буэнос-Айреса вечером 16 января 2017 года произошел пожар. Все пассажиры и сотрудники воздушной гавани эвакуированы, пишет ТАСС.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в зале ожидания. О пострадавших пока не сообщается.
Работа аэровокзала временно приостановлена. Самолеты перенаправляют в Международный аэропорт Эсейса в пригороде аргентинской столицы, передает "Уралинформбюро".
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