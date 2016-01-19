В столице Урала на Кольцовском тракте столкнулись 5 машин17 января в 09:25
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В районе ДТП - большая пробка.
Утром 17 января 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте в направлении города, рядом с поворотом на Яблоневую, столкнулись 5 машин. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в районе ДТП образовалась гигантская пробка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, обстоятельства аварии пока неизвестны. В них сейчас разбираются инспекторы. Пострадавших в ДТП нет.
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