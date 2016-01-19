В районе ДТП - большая пробка.

Утром 17 января 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте в направлении города, рядом с поворотом на Яблоневую, столкнулись 5 машин. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в районе ДТП образовалась гигантская пробка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, обстоятельства аварии пока неизвестны. В них сейчас разбираются инспекторы. Пострадавших в ДТП нет.