Трое челябинцев пострадали при пожаре в девятиэтажке17 января в 10:26
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Полыхала квартира.
Вечером 16 января 2017 года в Челябинске на улице Мамина загорелась квартира на 3 этаже в девятиэтажке.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городского управления гражданской защиты, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Продуктами горения отравились трое мужчин. Их эвакуировали и передали врачам.
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