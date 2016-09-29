С ним все в порядке.

Вечером 16 января 2017 года в Екатеринбурге нашли пропавшего 13-летнего школьника - он был в "Ашане", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

С подростком все в порядке, в отношении него не было совершено никаких противоправных действий.

Утром 13 января мальчик ушел из дома в школу и пропал. Родители семиклассника обратились в полицию ночью 14 января. Ребенок и ранее уходил из дома, однако на учете в службе по делам несовершеннолетних он не состоит.

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