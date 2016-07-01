В Ханты-Мансийске в ДТП пострадал 5-летний мальчик17 января в 11:41
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Столкнулись две иномарки.
Утром 16 января 2017 года в Ханты-Мансийске на Объездной лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lacetti и Volkswagen.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, на встречную полосу выехал 31-летний водитель американской иномарки - его авто занесло. Мужчина пострадал. Также травмы получил 5-летний пассажир Volkswagen.
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