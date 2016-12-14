Пропавший 8 января.

В Екатеринбурге обнаружено тело 32-летнего Александра Карамышева, пропавшего 8 января 2017 года. Мужчину нашли на улице Серафимы Дерябиной. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Бывший сотрудник ГУФСИН Александр Карамышев в ночь на 8 января был в гостях на Серафимы Дерябиной, 31, выйдя откуда, пропал.