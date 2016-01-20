Отрава проникла на 2 этажа.

Вечером 16 января 2017 года в Шадринске в доме на Луначарского, 25 четыре человека погибли от отравления угарным газом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, ядовитый воздух вышел из проточного водонагревателя в квартире на третьем этаже - там скончались 44-летняя женщина и 26-летний мужчина. Затем газ распространился на 4 этаж, где умерли женщины 87 и 59 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).