Угарный газ из водонагревателя сгубил 4 зауральцев17 января в 13:19
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Отрава проникла на 2 этажа.
Вечером 16 января 2017 года в Шадринске в доме на Луначарского, 25 четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, ядовитый воздух вышел из проточного водонагревателя в квартире на третьем этаже - там скончались 44-летняя женщина и 26-летний мужчина. Затем газ распространился на 4 этаж, где умерли женщины 87 и 59 лет.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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