Еще четверо пострадали.

16 января 2017 года на 89 километре трассы "Иртыш" (Щучанский район) лоб в лоб столкнулись Ford Mondeo и ВАЗ-21150.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, 38-летний водитель иномарки при обгоне не убедился в безопасности маневра и выехал на встречку.

Оба водителя и два пассажира Ford пострадали. Пассажир отечественной легковушки скончался на месте.