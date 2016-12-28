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На трассе в Зауралье в лобовом ДТП погиб человек17 января в 14:19

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Еще четверо пострадали.

16 января 2017 года на 89 километре трассы "Иртыш" (Щучанский район) лоб в лоб столкнулись Ford Mondeo и ВАЗ-21150.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, 38-летний водитель иномарки при обгоне не убедился в безопасности маневра и выехал на встречку.

Оба водителя и два пассажира Ford пострадали. Пассажир отечественной легковушки скончался на месте.

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